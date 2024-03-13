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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراجعة كافة تراخيص المعديات والمراكب النهرية بالبحيرة

مراجعة المعديات النهرية
مراجعة المعديات النهرية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على مراجعة المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة، والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

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وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة على المعديات العاملة بنطاقها للتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

حيث تابع رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها، وفى مركز ومدينة رشيد تم متابعة جميع المعديات ومراجعة التراخيص ووسائل الأمان بها ، وتبين الإلتزام بقواعد الحمولة والأمان وتعريفة الركوب بجميع المعديات، وتم التشديد على الإلتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.

البحيرة المعديات النهرية أملاك وأراضي الدولة مراجعة المعديات النهرية مراجعة التراخيص مركز ومدينة رشيد محافظ البحيرة

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