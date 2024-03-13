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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 18 حالة تعد على أملاك وأراضي الدولة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري، مشيرة الى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

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هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 18 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 1824 متر مربع عبارة عن إزالة  8 حالات تعدي بمساحة 982 م2 على حرم أملاك الصرف بنطاق قرية النبيرة بإيتاى البارود و 3 حالات تعدي بمساحة  740 م2 عبارة عن زراعات وعشش وشدات خشبية بمركز إدكو.

إزالة حالة تعدي على 80 م 2 عبارة عن شدة خشبية لعمل سمل خرساني برشيد و 6 حالات تعدي بمساحة 22 م2 بقرية النقيدي بكوم حمادة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

البحيرة اراضي املاك الدولة الموجه الـ 22 لإزالة التعديات منتهية الصلاحية نائب محافظ البحيرة

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