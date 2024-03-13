لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مستودع غاز بالبحيرة تصرف فى 820 أسطوانة منزلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ حملة مكبرة برشيد أسفرت عن ضبط مستودع غاز تصرف في 820 اسطوانه غاز منزلية زنة 12.5 كجم بغرض البيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .