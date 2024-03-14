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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 54 شيكارة يوريا مدعمة داخل مخزن بدون ترخيص بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية  و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية أسفرت بمركز وادى النطرون تم ضبط 54 شيكارة يوريا مدعم داخل مخزن بدون ترخيص قبل البيع بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق.



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تموين البحيرة تضبط محلا لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي

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مراجعة كافة تراخيص المعديات والمراكب النهرية بالبحيرة

وبمركزى حوش عيسى وأبو حمص تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3 مخابز تصرفوا فى 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم و 350 عبوة عصائر منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفى مركزى إدكو والمحمودية تم ضبط بدال تموينى تصرف فى 79 زجاجة زيت تموينى و آخر تصرف فى كمية من السكر بالإضافة لضبط 180 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و 150 كجم جبنة موزاريلا داخل مصنع بدون سجل صناعى  ،كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط 208 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و 200 كجم زيت سيارات غير مطابق للمواصفات،  كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركزى كفر الدوار و شبراخيت تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و 3 لعدم وجود بون صرف الخبز للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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