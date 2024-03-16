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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

وزير الشباب و الرياضة
وزير الشباب و الرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لإدارة  فريق مودرن فيوتشر على الجهد الكبير ودورها في الوقوف بجانب اللاعب أحمد رفعت، الذي تعرض لحالة إغماء خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري، ونقله على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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وأشار وزير الشباب والرياضة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمركز شباب مدينة دمنهور، على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية والإنشائية، إلى أنه سيتوجه إلى الإسكندرية لمتابعة الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.

وأكد أنه يتابع مع أساتذة جامعة الإسكندرية آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، داعيا بالشفاء العاجل له، وأن يعود في أقرب وقت لأسرته ومحبيه وفريقه.

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