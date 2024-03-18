نائب: نطالب بقاعدة بيانات للطلاب المصريين في الخارج وأخرى للجامعات المعتمدة

أكد النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، أن عبء متابعة الطلبة المصريين في الخارج يقع على وزارة الهجرة والمصريين في الخارج ، خاصة بعدما تعرضوا إلى مشاكل كبيرة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، والذي تحتم عليهم العودة للدراسة بمصر.

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوا، من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة للتواصل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج أن المصريين في الخارج مكسب كبير للدولة المصريين ، ونطالب بقاعدة بيانات لجميع الطلبة الدارسين في الخارجين، وقاعدة بيانات للجامعات الخارجية المعتمدة في مصر حتي لا يقعوا ضحية جامعات غير معترف بها في وزارة التعليم العالي .

وتابع رسلان بأن الطلبة المصريين الدارسين في الخارج تعرضوا لأبشع أنواع الابتزاز من مكاتب ضللتهم في الحصول على إثبات أنهم مقيدين في الخارج وهناك ابتزاز من نوع اخر ، أن بعض الجامعات يضغطون علي بعض الطلاب بدعوي نزولهم سنة دراسية ماضية كشرط لالتحاقهم.

وشدد رسلان على أن المتابعة الدورية لهؤلاء الطلاب الدارسين في الخارج ، حتي يستمر ولاؤهم ووطنيتهم التي خرجوا بها من مصر.