عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد سيد درويش فنان الشعب

احتفالية بذكرى ميلاد
احتفالية بذكرى ميلاد سيد درويش بالإسكندرية

احتفلت الإسكندرية مساء أمس الأحد بذكرى مولد فنان الشعب ( سيد درويش ) بمسرح كلية النصر للبنين .

 

وذلك بحضور اللواء هشام لطفي رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم وأحفاد سيد درويش وعزت عطوان مدير قطاع ثقافة الإسكندرية والنائب سامح الشيمي والنائبة منى عمر والمستشار أحمد عوض والمستشار صالح سليم ورحاب جابر القائم بأعمال مدير عام وسط والشاعر أحمد قدري ولفيف من القيادات الشعبية والرياضية والثقافية والاجتماعية بالإسكندرية .

وقال ( أبوزيد ) إنّ سيد درويش هو مجدد الموسيقى وفنان الشعب وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي ومن أهم أعماله ( السلام الوطني المصري ) ، وأنشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري ، وعندما ذاع صيته قام بالتلحين لكافة الفرق المسرحية أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلي الكسار، وكون ثنائية فنية مع بديع خيري أنتجت العديد من أفضل الأغاني التراثية الخالدة، حتى توفي في ريعان شبابه عام 1923 .

وأكّد اللواء هشام لطفي أنّ ( درويش ) كان صوت ثورة 1919 الذي أشعل حماس الجماهير في مصر حين تحايل على القرارات السياسية للاحتلال الإنجليزي بمنع تداول اسم الزعيم الوطني سعد زغلول في الهتافات بعد نفيه ،ولقد تجول درويش بعوده في شوارع مصر ليغني عن الوطن والكادحين، والفلاحات وبنات البندر والأجنبيات، وغنى كذلك على لسان الصعايدة والسودانيين، والأروام والأعجام، وناقش القضايا التي تخص كل فئات الشعب، كالجرسونات والشيالين والصنايعية والموظفين والسقايين ، وهو إمام الملحنين وملهم الكادحين والثائرين .

انخفاض حاد لدرجات الحرارة.. سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على الإسكندرية

ومن ناحيته قال أحد أحفاد درويش في كلمته  أنه من أوائل الفنانين الذين ربطوا الفن بالسياسة والحياة اﻷجتماعية فنجده غنى فى مناسبات عديدة مثل أغنية "قوم يامصرى" التى غناها أثناء ثورة 1919، أيضا نشيد "بلادى بلادى" الذى اقتبس فيه بعضا من كلمات الزعيم الراحل مصطفى كامل، و أغنية "الحلوة دى" التى غناها تضامنا مع الحرفيين والفئات العاملة بالمجتمع، فقد كان هدف الموسيقى المصرية قبل درويش الطرب فقط، ولكن سيد درويش جعل منها مهنة أكبر وأهم، فقد استخدمها في الجهاد الوطني والإصلاح الاجتماعي .

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني وطابور العرض بالزي الفرعوني وأغنيات من أهم أعمال سيد درويش وأغنيات وطنية ورمضانية، وذلك وفي إطار الشراكة الإستراتيجية التي ينتهجها تعليم الإسكندرية مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة  وكذلك مع قطاع الثقافة ، وفي أمسية رمضانية فنية غنائية ثقافية رائعة.
يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكامل وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لبناء الشخصية المصرية وإحياء التراث وغرس وتعزيز وإرساء التنمية الثقافية .

الاسكندرية سيد درويش التربية والتعليم الراحل مصطفي كامل سعد زغلول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يهاجم رانيا يوسف لسبب مثير .. فيديو

بعد تصريحات بوريل بتعمد إسرائيل تجويع سكان غزة.. وزير خارجية الاحتلال يواصل الأكاذيب

روسيا .. وقوع 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات

مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سر الشاليهات الخمسة

أردوغان: المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة

11 يوم راحة في أبريل.. والقانون يحرم هؤلاء من إجازة عيد الفطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما للطبخ والتقلية والطشة والكشري؟.. الفرق بين البصل الأحمر والأبيض

الحقي خزنيها.. الطماطم هتغلى لهذا السبب وإليك موعد انخفاض سعرها مرة أخرى

ويليام كريمر الحاصل على نوبل للسلام هل قدم حلولا للحروب؟

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الزبادي بالسرنجة

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ