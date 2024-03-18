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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انخفاض حاد لدرجات الحرارة.. سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على الإسكندرية

أمطار خفيفة بالإسكندرية
أمطار خفيفة بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة في بعض المناطق وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة .

وكشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية اليوم الاثنين هطول أمطار متوسطة  الشدة  تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

وأشارت الشركة إلى أن الأمطار قد تغزر مساء على بعض المناطق يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها من 30-35 كم/س.

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أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداءً من صباح اليوم، السبت، استعدادًا لهطول الأمطار، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة.

وقررت الشركة رفع درجة الاستعدادات ونشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا،
وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.
 

الاسكندرية الصرف الصحى أمطار متوسطة المناطق الساخنة اللواء محمود نافع درجات الحرارة رفع حالة الطوارئ

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