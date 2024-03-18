تداول 2404 حاويات مكافئة بميناء الإسكندرية في 24 ساعة

انتظمت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 26 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 50 سفينه أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 2404 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد حيث شكلت نسبة الحلويات المصدرة 43.6% من إجمالي عدد الحاويات.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 112 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام، بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.