تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عن تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس المحافظة ، على أن يكون تعطيل الدراسة لمدة يوم واحد، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب.

وأوضح محافظ القليوبية ، أن قرار تعطيل الدراسة اليوم في المدارس ، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح، مما قد يؤثر على انتظام اليوم الدراسي وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ القليوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية وشركات المرافق، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات اللازمة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.

تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار .. مطالب أولياء الأمور

من جانبهم يطالب حاليا أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي وزير التربية والتعليم والسادة المحافظين بسرعة التحرك وإصدار قرار رسمي بـ تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار

حيث يتم الآن تداول رسالة موحدة من أولياء الأمور على جروبات واتس اب نصها : نطالب وزير التربية والتعليم بالتدخل السريع حرصًا على سلامة أولادنا بسبب سوء الأحوال الجوية ، فنرجو: إلغاء الدراسة اليوم الأحد أو تأجيل/إلغاء امتحانات شهر مارس ، لأن سلامة الطلاب أهم من أي شيء ، في ظل الطقس الصعب لإن التنقل الخطير على الأطفال

تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار.. هل تحركت التعليم ؟

حتى الآن لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا رسميا ينص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار ، كما لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس اليوم أو إلغاء امتحانات شهر مارس بسبب الأمطار

حالة الطقس .. إستمرار سقوط الأمطار

وكانت قد شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة ، سقوط أمطار ملحوظة ، وأعلنت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إستمرار الغطاء السحابي ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء ، مع استمرار سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وخليج السويس ومناطق من شمال الصعيد، تزداد شدتها على بعض المناطق .