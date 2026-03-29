انتظروا الأمطار.. غطاء سحابي يُغطي سماء بعض المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون غطاء سحابى كثيف ورياح باردة وأمطار متفاوتة الشدة ومتوسطة على مناطق من الدلتا والسواحل الشرقية ومدن القناة، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد، على أن تمتد مع الوقت إلى مناطق من سيناء.



وكتبت الهيئة العامة الأرصاد الجوية المصرية عبرالصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كما تنشط الرياح على أغلب هذه المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأتربة".

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 29 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود الطقس للبرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة تشير إلى:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 20% وعلى فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية بشكل متقطع.