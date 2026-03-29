قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيرادات السينما تتراجع بعد قرار الغلق.. برشامة في الصدارة وايجي بيست خلفه

سعيد فراج

انخفضت إيرادات السينما أمس السبت 28 مارس، عقب تنفيذ قرار غلق السينما والمحال التجارية من التاسعة مساءا، في فبلغت إجمالي الإيرادات 6 مليون و203 ألف و941 جنيه، بعدما كانت 16 مليون و676 ألف و707 جنيه أول أمس الجمعة 27 مارس.

وتصدر فيلم برشامة، للفنان هشام ماجد، إيرادات السينما في موسم افلام عيد الفطر المبارك، وجاء بعده فيلم ايجي بيست، في المركز الثاني، بينما جاء فيلم سفاح التجمع، ثالثا. 

وحقق فيلم برشامة، إيرادات أمس السبت 21 مارس، وصلت إلى 4 ملايين و132 ألف جنيه، و423 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

برشامة من بطولة النجوم: هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي «سكاي ليميت» و«فيلم سكوير». 

بينما حقق فيلم ايجي بيست، إيرادات بلغت 889 ألف جنيه، و221 جنيه.

الفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم ويعد إنتاجاً يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر. 

فيلم "إيجي بيست" مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي، يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعاً قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة. يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحاً هائلاً، لكنه يغير حياتهما بشكل جذري ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقميومن جانبه قال طارق نصر، المنتج والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بلانت ستوديوز":

"فيلم 'إيجي بست' ليس مجرد قصة عن القرصنة الرقمية، بل هو عمل شبابي يعبر عن طموحات جيل بأكمله. إنه يناقش مرحلة محورية في تطور العصر الرقمي بمصر، ويسلط الضوء على الصراع بين الشغف والمسؤولية في إطار إنساني يناقش الصداقة والحب. نحن متحمسون لتقديم هذا العمل بطابع شبابي وأصيل، وبمشاركة مواهب متميزة مثل أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومروان بابلو الذي يظهر لأول مرة كممثل." 

بينما حقق فيلم ايجي بيست، إيرادات بلغت 828 ألف جنيه، و288 جنيه. 

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

بينما بلغت إيرادات فيلم فاميلي بيزنس، 354 ألف و9 جنيه، ليحتل المركز الرابع في أفلام عيد الفطر المبارك.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين النجم محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.

المزيد

