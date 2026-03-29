الجيش الإسرائيلي يكشف أسرارا من وثيقة قيادة الحرب ضد إيران

كشف الجيش الإسرائيلي عن أجزاء محدودة من أوامر قيادة العمليات المرتبط بالحرب ضد إيران، وذلك بعد مرور نحو شهر على بدء العملية، وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لعملية عسكرية سابقة.

وبحسب ما نُشر، فإن الوثيقة الرسمية تتضمن أهدافا عامة للعملية، من أبرزها “تقليص التهديد الإيراني تدريجيا” و“تحسين التوازن الاستراتيجي لإسرائيل”، بينما تم حجب أجزاء كبيرة من النص لأسباب أمنية، ولم يُسمح بالكشف عن تفاصيلها الكاملة.

رئيس الاركان الإسرائيلي

وأوضحت الوثيقة، التي وُقّعت من قبل مسؤولين في شعبة العمليات داخل الجيش، أن التخطيط للعملية تم بالتنسيق مع جهات أمنية واستخباراتية، إضافة إلى شركاء دوليين، مع الإشارة إلى أن بعض مراحل التنفيذ نُفذت بناءً على توقيتات دقيقة ومحددة مسبقا.

كما أشارت المعلومات المنشورة إلى أن العملية العسكرية اعتمدت على ضربة افتتاحية مفاجئة، ضمن خطة تهدف إلى إحداث تأثير استراتيجي طويل المدى، مع الاستفادة من معطيات استخباراتية تم جمعها خلال الفترة التي سبقت التصعيد.

وفي المقابل، لم تتضمن الوثيقة الكاملة التي تم حجب أجزاء منها أي تفاصيل واضحة حول طبيعة الأهداف العسكرية أو حجم الخسائر، فيما اكتفى الجيش بنشر خطوط عامة تتعلق بأهداف الحرب واتجاهاتها المستقبلية.

ويأتي هذا الكشف في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، وسط تصعيد سياسي وعسكري متبادل، وتكتم رسمي على عدد من تفاصيل العمليات الجارية.