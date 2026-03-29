المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، تنبيهات عاجلة لحماية الطلاب من مخاطر الأمطار

وقالت مدرسة مصطفى كامل الإعدادية المشتركة بالقاهرة : على الطلبة المتجهين الي المدرسة توخي الحذر من لمس أعمدة الكهرباء والكابلات والاسلاك المكشوفة

ومن جانبها قالت مدرسة المستقبل الإعدادية بالجيزة على صفحتها الرسمية على فيس بوك : ردا على تساؤلات الطلبه وأولياء الأمور .. المدرسة شغالة يوم دراسي عادي .. والامتحانات في موعدها المحدد ومفيش غياب .. المدرسة مفتوحة

كما أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بالجيزة على صفحتها الرسمية على فيس بوك : عن بدء امتحانات شهر مارس اليوم ، مشددة على ضرورة الإلتزام بالحضور بالزي المدرسي .

تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار .. مطالب أولياء الأمور

من جانبهم يطالب حاليا أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي وزير التربية والتعليم والسادة المحافظين بسرعة التحرك وإصدار قرار رسمي بـ تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار

حيث يتم الآن تداول رسالة موحدة من أولياء الأمور على جروبات واتس اب نصها : نطالب وزير التربية والتعليم بالتدخل السريع حرصًا على سلامة أولادنا بسبب سوء الأحوال الجوية ، فنرجو: إلغاء الدراسة اليوم الأحد أو تأجيل/إلغاء امتحانات شهر مارس ، لأن سلامة الطلاب أهم من أي شيء ، في ظل الطقس الصعب لإن التنقل الخطير على الأطفال

تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار.. اعرف الحقيقة

حتى الآن لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا رسميا ينص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار ، كما لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس اليوم أو إلغاء امتحانات شهر مارس بسبب الأمطار

ومن جانبهم لم يصدر أيضاً أي من السادة المحافظين حتى الآن ، أي قرارات رسمية تنص على تعطيل الدراسة في المدارس اليوم بسبب الأمطار أو رفع الغياب أو تأجيل امتحانات شهر مارس في المدارس

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً رسميا ينص على تعطيل الدراسة في المدارس يومي الأربعاء والخميس الماضيين لسوء الأحوال الجوية والأمطار والعاصفة ، وتم إعلان ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم ، يؤكد على منح اجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس الأربعاء والخميس الماضيين في جميع المدارس على مستوى الجمهورية ، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

حالة الطقس .. إستمرار سقوط الأمطار

وكانت قد شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة ، سقوط أمطار ملحوظة ، وأعلنت منذ قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إستمرار الغطاء السحابي ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء ، مع استمرار سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وخليج السويس ومناطق من شمال الصعيد، تزداد شدتها على بعض المناطق .