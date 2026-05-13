حوادث

من مطار نيويورك إلى منصات القضاء..خسائر أموال مستمرة لـ عز فى المحاكم أمام زينة

كتب محمد عبدالله :

قضت المحكمة المختصة بالقاهرة ، رفض التماس الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 30 ألف جنيه للفنانة زينة، أجر خادمة وتأييد الحكم الصادر.

تفاصيل القضية 

وكانت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بقبول استئناف الفنان أحمد عز، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لـ توأم زينة، وقررت تخفيف قيمة المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

وألزمت محكمة أول درجة في العام الماضي، الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه نفقة لطفليه.

وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وأكدت زينة في مذكرتها أن التحريات والمستندات المقدمة للمحكمة تكشف أن المدعى عليه يُعد من كبار الفنانين في مصر والعالم العربي، ويمتلك ثروة كبيرة ناتجة عن أعماله الفنية المتعددة، إلى جانب امتلاكه عدة عقارات في مناطق مختلفة، وشراكات في مشروعات استثمارية، فضلًا عن مشاركته في حملات إعلانية لصالح شركات كبرى.


وأشارت مذكرة الدعوى إلى أن تقدير النفقة يجب أن يتم وفقًا لحالة اليسر أو العسر التي يمر بها الأب، استنادًا إلى نص المادة (16) من القانون رقم 25 لسنة 1929، والتي تنص على أن النفقة تُفرض بحسب حال المنفق، واستشهدت بقول الله تعالى:«لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها».

بداية القصة 

بدأت قضية أحمد عز وزينة تشغل بال الرأي العام بدء من يناير 2014 عندما وصلت الفنانة إلى مطار القاهرة قادمة من أمريكا ومعها توأمين عمرهما شهرين وهما زين الدين وعز الدين ومعها شهادتى ميلاد من امريكا بهما أسم الاب أحمد عز دون تحديد عمله بالإضافة لحملها وثيقة من السفارة المصرية بامريكا

اتهم محامي احمد عز شقيقة الفنانة زينة بالشهادة الزور في قضية إثبات نسب التوأم، وأصدر محامى الفنانة زينة بيانا مؤكدًا سلامة شهادة "نسرين" شقيقة زينة، مشيرًا إلى أنه إذا كان المدعى عليه واثقًا فى سلامة موقفه وصدق ادعاؤه فيتوجه لإقامة تحليل "DNA" حتى يخرص الألسنة ويثبت صحة كلامه بالدليل، وتم رفض الدعوى في النهاية.


قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في يونيو 2015 برئاسة المستشار رفيق السعدى وعضوية المستشارين هشام البنا وأحمد مأمون بإثبات نسب توأم الفنانة زينة لوالدهما الفنان أحمد عز، ويخرج محامي زينة ليلعن انه سيكتب اسم احمد عز في شهادة ميلاد والتوأم، ليكون بذلك أول حكم في هذه القضية التي استمرت أكثر من عام ونصف، والذي تم تأييده في الحكم الصادر اليوم.


 

