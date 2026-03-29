مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا
وعود لاعبات طائرة الأهلي بعد إسقاط الزمالك والتتويج بلقب دوري السوبر
ابني بيموت قدام عيني .. والدة الطفل يوسف تستغيث: علاجه موجود ومحتاجين ننقذه قبل فوات الأوان
حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
أخبار العالم

الهجمات الإيرانية على منشآت الألومنيوم تزيد أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط

أ ش أ

تكبدت مصانع الألومنيوم في منطقة الخليج أضرارًا كبيرة، مما يزيد من اضطرابات سوق السلع الأساسية وأسعار المعادن عالميًا.

وأفادت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، أكبر منتج في المنطقة، أن مصهر الطويلة في أبوظبي تعرض لأضرار جسيمة، بينما أعلنت شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) أنها لا تزال تُقيّم حجم الأضرار في منشآتها؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الامريكية.

ويواجه قطاع الألومنيوم في الخليج ضغوطًا مضاعفة، بسبب تعطّل عمليات الإنتاج وصعوبة التصدير الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما يطيل فترة التعافي ويزيد المخاطر على الإمدادات العالمية.

وسجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعًا إضافيًا في الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من شح الإمدادات وانخفاض المخزونات.

ويمثل الشرق الأوسط نحو 9% من الإنتاج العالمي، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الكميات بات محاصرًا داخل مضيق هرمز.

وحذرت مؤسسات مالية كبرى، منها جولدمان ساكس، من أن استمرار ارتفاع أسعار المعادن سيزيد الضغوط على الاقتصادات العالمية من خلال رفع تكاليف الإنتاج والنقل.

وأكدت الإمارات العالمية للألومنيوم أنها لا تزال تُقيّم حجم الأضرار في مصهر الطويلة، الواقع ضمن المنطقة الصناعية لميناء خليفة في أبوظبي، موضحة إصابة عدد من الموظفين دون الإفصاح عن توقف العمليات بشكل كامل.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في أبوظبي إصابة ستة أشخاص نتيجة حرائق اندلعت بفعل شظايا صواريخ باليستية تم اعتراضها قرب منطقة كيزاد الصناعية.

وتمتلك الشركة مخزونات كبيرة من الألومنيوم في مواقع خارج المنطقة، وهو ما ساعدها على تلبية الطلب مؤقتًا رغم تعطّل العمليات المحلية.

وتعد الإمارات العالمية للألومنيوم من أبرز المستثمرين الدوليين، وتشارك ضمن التزام إماراتي بضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل؛ كما تبني الشركة أول مصهر جديد للألومنيوم في الولايات المتحدة منذ عقود، في ولاية أوكلاهوما، بينما تحتل الإمارات المرتبة الثانية بين موردي الألومنيوم إلى أمريكا بعد كندا.

وتسببت الهجمات بأضرار جاءت ضمن سلسلة هجمات إيرانية على منشآت صناعية في الخليج، وسط توترات متصاعدة في المنطقة، ما يعقد جهود إعادة تشغيل المصانع وتأمين الإمدادات العالمية.

وتزيد الأضرار التي لحقت بمصانع الألومنيوم في الخليج من هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وتهدد استقرار الأسواق المعدنية، مع احتمال امتداد تأثيرها على الاقتصاد العالمي ككل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الله النجار

عبد الله النجار: الإخلال بأداء العمل على الوجه المطلوب ذنب عظيم يمحق البركة من الرزق

أذكار النوم

أذكار النوم .. ضع يديك تحت رأسك وردد أفضل ما قاله النبي للوقاية من كل مكروه

دعاء المطر

دعاء المطر المستجاب.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تسأل فتُعطى

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد