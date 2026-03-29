الهجمات الإيرانية على منشآت الألومنيوم تزيد أزمة الإمدادات في الشرق الأوسط

تكبدت مصانع الألومنيوم في منطقة الخليج أضرارًا كبيرة، مما يزيد من اضطرابات سوق السلع الأساسية وأسعار المعادن عالميًا.

وأفادت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، أكبر منتج في المنطقة، أن مصهر الطويلة في أبوظبي تعرض لأضرار جسيمة، بينما أعلنت شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) أنها لا تزال تُقيّم حجم الأضرار في منشآتها؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الامريكية.

ويواجه قطاع الألومنيوم في الخليج ضغوطًا مضاعفة، بسبب تعطّل عمليات الإنتاج وصعوبة التصدير الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما يطيل فترة التعافي ويزيد المخاطر على الإمدادات العالمية.

وسجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعًا إضافيًا في الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من شح الإمدادات وانخفاض المخزونات.

ويمثل الشرق الأوسط نحو 9% من الإنتاج العالمي، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الكميات بات محاصرًا داخل مضيق هرمز.

وحذرت مؤسسات مالية كبرى، منها جولدمان ساكس، من أن استمرار ارتفاع أسعار المعادن سيزيد الضغوط على الاقتصادات العالمية من خلال رفع تكاليف الإنتاج والنقل.

وأكدت الإمارات العالمية للألومنيوم أنها لا تزال تُقيّم حجم الأضرار في مصهر الطويلة، الواقع ضمن المنطقة الصناعية لميناء خليفة في أبوظبي، موضحة إصابة عدد من الموظفين دون الإفصاح عن توقف العمليات بشكل كامل.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في أبوظبي إصابة ستة أشخاص نتيجة حرائق اندلعت بفعل شظايا صواريخ باليستية تم اعتراضها قرب منطقة كيزاد الصناعية.

وتمتلك الشركة مخزونات كبيرة من الألومنيوم في مواقع خارج المنطقة، وهو ما ساعدها على تلبية الطلب مؤقتًا رغم تعطّل العمليات المحلية.

وتعد الإمارات العالمية للألومنيوم من أبرز المستثمرين الدوليين، وتشارك ضمن التزام إماراتي بضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل؛ كما تبني الشركة أول مصهر جديد للألومنيوم في الولايات المتحدة منذ عقود، في ولاية أوكلاهوما، بينما تحتل الإمارات المرتبة الثانية بين موردي الألومنيوم إلى أمريكا بعد كندا.

وتسببت الهجمات بأضرار جاءت ضمن سلسلة هجمات إيرانية على منشآت صناعية في الخليج، وسط توترات متصاعدة في المنطقة، ما يعقد جهود إعادة تشغيل المصانع وتأمين الإمدادات العالمية.

وتزيد الأضرار التي لحقت بمصانع الألومنيوم في الخليج من هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وتهدد استقرار الأسواق المعدنية، مع احتمال امتداد تأثيرها على الاقتصاد العالمي ككل