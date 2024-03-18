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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قابيل وهابيل.. أخ ينهي حياة شقيقه في الإسكندرية والسبب صادم

شقيق ينهي حياة شقيقة
شقيق ينهي حياة شقيقة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية جريمة مروعة حيث تشاجر شقيقان وانتهت المشاجرة بانهاء حياة أحدهما  علي مسمع ومرأى من المارة في الشارع الذي يقيمون فيه لخلافات أسرية.

احداث الواقعة

دارت أحداث الجريمة في شارع الترعة المردومة،  بمنطقة أحمد أبو سليمان، شرقي الإسكندرية.

 تلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين، أسفرت عن مقتل أحدهما.

انتقلت قوات الشرطة، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة صحة الواقعة، وقيام أحد الإخوة بانهاء حياة شقيقه الآخر، بسبب الخلافات الأسرية بين الطرفين، وذلك وفقًا للتحريات الأولية.

القبض علي المتهم

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مرجعًا السبب إلى الخلافات الأسرية.

تم تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ونقل جثة القتيل إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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