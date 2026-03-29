وزارة الداخلية: استشهاد مواطن وإصابة ضابط خلال مواجهة عناصر حسم الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط أثناء تبادل إطلاق النار مع عناصر حركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أن الحادث وقع خلال جهود متابعة العناصر الإرهابية وملاحقتها لحماية الأمن القومي وسلامة المواطنين وفقاً لما نقلته إكسترا نيوز.

تفاصيل الاشتباك

وأوضحت الوزارة أن المواجهة أسفرت عن استشهاد المواطن وإصابة الضابط، وتمكنت القوات من تحييد العناصر الإرهابية المشتبه بها وملاحقة باقي المطلوبين، في إطار العمليات المستمرة لمكافحة الإرهاب.

استمرار الحملات الأمنية ضد الإرهاب

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المكثفة لملاحقة جميع العناصر المنتمية للجماعات الإرهابية المسلحة، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في العمل للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين من أي تهديدات إرهابية.