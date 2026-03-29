الداخلية تعلن استعادة القيادي الإخواني علي محمود عبدالونيس من إحدى الدول الإفريقية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، عن استعادة القيادي الإخواني علي محمود محمد عبدالونيس، المسؤول بحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان.

تفاصيل العملية

وأوضحت الوزارة في بيان بثته قناة "إكسترا نيوز" أن استعادة عبدالونيس تمت من إحدى الدول الأفريقية، مؤكدة أنه مدان في عدة قضايا إرهابية.

الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب

وجددت وزارة الداخلية التأكيد على استمرار جهودها في مكافحة الجماعات الإرهابية وملاحقة كافة العناصر المطلوب ضبطهم وإحضارهم إلى العدالة، حفاظًا على الأمن القومي وسلامة المواطنين.