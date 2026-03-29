الداخلية: استمرار جهود مواجهة مخططات الإخوان الإرهابية والداعمين لها

أكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، على استمرار الجهود الأمنية لمواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها، والحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين وفقاً لما نقلته إكسترا نيوز.

استعادة القيادي الإخواني علي محمود عبدالونيس

وأشار البيان إلى أنه تم استعادة القيادي الإخواني علي محمود محمد عبدالونيس المسؤول بحركة "حسم" المسلحة التابعة للإخوان من إحدى الدول الأفريقية، مؤكدًا أنه مدان في عدة قضايا إرهابية.

تعزيز الأمن وملاحقة العناصر الخطرة

وشددت الوزارة على أن هذه العملية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لملاحقة كافة العناصر الإرهابية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم للعدالة، مع تكثيف الحملات الأمنية لضمان استقرار البلاد والتصدي لأي تهديدات إرهابية.