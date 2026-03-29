لمدة 10 ساعات.. البحرين تعلن حظر الحركة البحرية لأسباب أمنية

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الملاحة البحرية، تشمل منع خروج قوارب الصيد والنزهة خلال ساعات محددة، وذلك في إطار إجراءات احترازية لحماية السواحل.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي على خلفية التوترات الأمنية الحالية، وما وصفته بتعرض البلاد لهجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومرتادي البحر.

وبحسب البيان، يبدأ تطبيق الحظر يوميًا من الساعة 6 مساءً وحتى 4 صباحًا، اعتبارًا من اليوم الأحد، ويستمر العمل به حتى إشعار آخر.

ودعت الوزارة جميع مستخدمي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة وتجنب الاقتراب من المناطق الساحلية خلال فترة الحظر المقدرة بـ10 ساعات، محذّرة من التعرض للمساءلة القانونية في حال المخالفة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن البحري ورفع الجاهزية في ظل الظروف الراهنة.