وفد فرنسي يزور أبرز المعالم السياحية في القاهرة والجيزة ضمن برنامج ترويجي

نظّمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة تعريفية لمنظم الرحلات الفرنسي Intermèdes، بمشاركة 52 من ممثلي الشركة من أقسام التسويق والإنتاج وخدمة العملاء، وذلك لزيارة عدد من أبرز المقاصد السياحية في القاهرة والجيزة.

وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية في أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، إلى جانب باب الفتوح بمنطقة القاهرة التاريخية، بهدف التعرف على تنوع المنتج السياحي المصري.

وخلال اللقاء مع الوفد، أكد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية السوق الفرنسي كأحد أبرز الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة تأتي ضمن خطة ترويجية تستهدف إبراز المقومات السياحية المتنوعة وتعزيز تنافسية المقصد المصري عالميًا.

من جانبها، أوضحت مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة نرمين حنفي، أن البرنامج تم إعداده بعناية لإبراز التنوع الثقافي والحضاري، مع تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي للوفد طوال فترة الزيارة.

وأعرب أعضاء الوفد الفرنسي عن إعجابهم بالمواقع الأثرية والسياحية التي شملتها الجولة، مؤكدين أن ما شاهدوه يعكس ثراء وتنوع المقصد السياحي المصري.