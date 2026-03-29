اعتراف القيادي الإخواني علي محمود عبدالونيس بالتخطيط لأعمال إرهابية في مصر

أعلنت وزارة الداخلية عن اعتراف القيادي بحركة "حسم" الإرهابية، علي محمود محمد عبدالونيس، بتخطيطه لتنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية داخل مصر، مؤكدة أن هذه الاعترافات جزء من جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الجماعات الإرهابية وحماية المواطنين وفقاًَ لما نقلته إكسترا نيوز.

تفاصيل المخططات الإرهابية

وأوضح البيان أن عبدالونيس اعترف بأنه خطط لاستهداف كمين العجيزي، وقسم شرطة طنطا، إضافة إلى محاولة اغتيال اللواء عادل رجائي تحت منزله بمنطقة العبور، مشيرًا إلى أن هذه العمليات كانت تهدف إلى زعزعة الأمن واستهداف القيادات الأمنية في البلاد.

جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب

وأكدت وزارة الداخلية أن استعادة ومواجهة العناصر الإرهابية مثل عبدالونيس تأتي ضمن الجهود المكثفة لملاحقة أعضاء الجماعات المسلحة ومحاسبتهم وفق القانون، مع استمرار الحملات الأمنية لضمان أمن واستقرار المواطنين وحماية مؤسسات الدولة من أي تهديد إرهابي.