«لازاريني» يوجه الشكر إلى مصر على دعمها السياسي لـ«الأونروا»

وجه فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، الشكر والتقدير لوزير الخارجية على الدعم القوي، فضلا عن دعم مصر السياسي للمنظمة وتقديم المساعدة لها لحل المشكلة المتعلقة بأزمة الفلسطينيين والتحديات الكبيرة في المنطقة.

وأضاف لازاريني، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الإدارية الجديدة ونقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنَّه جرى مناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي يصفها دائما بكونها أزمة «غير عادية» بالنظر إلى عدد المدنيين الذين استشهدوا خلال 4 أشهر، فضلًا عن استشهاد أطفال غزة وعددهم يتخطى عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع الحروب الأخرى.

وأشار إلى استشهاد عدد كبير من الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا، مؤكّدا أنَّ الحرب في قطاع غزة غير مسبوقة.

