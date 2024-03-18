مفوض أونروا: إسرائيل اعتقلت عددا من موظفي الوكالة وقتـ لت 400 شخص

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا "فيليب لازاريني، أن الأزمة في غزة غير عادية نظرا لسقوط أعداد كبيرة من المدنيين والأطفال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنه تمت مناقشة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة والمجاعة التي تلوح في الأفق، مع سامح شكري.

ولفت إلى أن المجاعة في غزة لم تمر بها المنطقة من قبل واحتياجات الأطفال للمواد الغذائية تضاعفت خلال شهر واحد، وتدهور متوقع في البيانات التي سنصدرها عن المجاعة في قطاع غزة.

وتابع أن أكثر من 150 منشأة تابعة للوكالة تم تدميرها و400 شخص قتلوا وأكثر من 1000 آخرين أصيبوا جراء الحرب الإسرائيلية، وإسرائيل اعتقلت عددا من موظفي الوكالة ولقوا معاملة سيئة.