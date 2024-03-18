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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يتابع مبادرة تطوير المعامل

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية

قدم الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الشكر لعمداء ووكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، على المجهود المبذول فى مراجعة المعامل والأجهزة وتقييمها وإجراء أعمال الصيانة أو الاستبدال للأجهزة وشراء أجهزة جديدة، ضمن مبادرة تطوير المعامل فى كليات الجامعة.

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وهنأ الدكتور على عبد المحسن، الدكتور إسلام أمين زكي الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنين بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة بقيامه بتسيير أعمال وكيل كلية التربية الرياضية بنين لشئون التعليم والطلاب متمنياً لسيادته التوفيق و السداد.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة خطاب السيد الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات لوضع المقترحات والتوصيات المناسبة بخصوص الشهادات المؤمنة وسرعة توثيقها وحل المشكلات التي تواجهها.

* وأحيط المجلس علماً بخطاب الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإفادة بمقترحاتها حول أعداد الطلاب المقترح قبولها بكليات الجامعة للعام الجامعى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

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