البورصة المصرية تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

واصلت البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 30184 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.47% ليصل إلى مستوى 36390 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 12860 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 6546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.95% ليصل إلى مستوى 9381 نقطة.