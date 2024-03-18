عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

صدى البلد

واصلت البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 30184 نقطة.

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

خبير اقتصادي: دخول 7.4 مليار يورو لمصر يسهم في تعزيز حصيلة العملة الصعبة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.47% ليصل إلى مستوى 36390 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 12860 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 6546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.95% ليصل إلى مستوى 9381 نقطة.

الاسهم القيادية والمتوسطة البورصة المصرية إيجي إكس 100 متساوي الأوزان ايجي إكس 70 30 سهما مقيدة بالبورصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

تصل القاهرة مساء.. الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

ترشيحاتنا

الأهرام: القمة المصرية الأوروبية تعكس اعترافا عالميا جديدا بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط

مرتضى منصور يهاجم رانيا يوسف لسبب مثير .. فيديو

بعد تصريحات بوريل بتعمد إسرائيل تجويع سكان غزة.. وزير خارجية الاحتلال يواصل الأكاذيب

روسيا .. وقوع 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات

مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف سر الشاليهات الخمسة

أردوغان: المؤسسات والمنظمات الدولية فشلت مجددا في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما للطبخ والتقلية والطشة والكشري؟.. الفرق بين البصل الأحمر والأبيض

الحقي خزنيها.. الطماطم هتغلى لهذا السبب وإليك موعد انخفاض سعرها مرة أخرى

ويليام كريمر الحاصل على نوبل للسلام هل قدم حلولا للحروب؟

اقتصادي جدا.. طريقة عمل الزبادي بالسرنجة

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ