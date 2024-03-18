تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 36 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.002.606 تريليون جنيه.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 30523 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 37000 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 13004 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 6739 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 9622 نقطة.