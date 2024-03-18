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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة كبير معلمي الكيمياء داخل مدرسة بالشرقية خلال تأدية عمله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي "احمد صبره محمد حسانين" كبير معلمين مادة الكيمياء مصرعه اليوم اثناء تأدية عمله بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدارة شرق الزقازيق التعليمية وتم عمل محضر اثبات حاله واستدعاء سيارة اسعاف لنقل المرحوم للمستشفي لاستكمال الاجراءات.

ونعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الفقيد داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية كافة احتياجاتها.

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علي جانب أخر نعي المهندس '' علي عبدالرؤوف أحمد'' وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية  وقيادات المديرية وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية شهيد الواجب والعلم المربي الفاضل "احمد صبره محمد حسانين" كبير معلمين مادة الكيمياء بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدارة شرق الزقازيق التعليمية زوج السيدة امل محمد السيد علي مقرر مادة العلوم بإدارة شرق حيث وافته المنية بالمدرسة اثناء تاديته عملة داخل المدرسة.

ادارة شرق الزقازيق التعليمية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثانوية التربية والتعليم الشرقية بالشرقية داخل المدرسة

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