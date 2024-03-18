إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب المغذي لـ 3 وحدات محلية بمنيا القمح

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة إصلاح تسريب المياه من ماسورة مياه الشرب الرئيسية المغذية للوحدات المحلية بالصنافين وسنهوا وسنهوت التابعة لمركز ومدينة منيا القمح لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب باستخدام المعدات اللازمة لسرعة إصلاح تسريب المياه من الخط الرئيسي المغذي للوحدات المحلية بالصنافين وسنهوا وسنهوت بنطاق مركز منيا القمح ورد الشيء لأصله وعودة المياه للمواطنين.
قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وعودة الحياة إلى طبيعتها.