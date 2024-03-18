الفرق الطبية بالشرقية تقدم الخدمة لـ 35 ألف مواطن

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،إستمرار الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بالانتشار المكثف أمام المساجد الكبرى وأماكن التجمعات، بمشاركة العيادات المتنقلة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال شهر رمضان المبارك وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرات الرئاسية الصحية، والتي منها دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، من خلال الفرق الطبية المتحركة والثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، من خلال الطبيب الزائر، كما قامت الفرق الطبية بالمشاركة في القوافل الطبية العلاجية لفحص المواطنين ضمن خطة المبادرات الرئاسية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي.

وأضاف الدكتور هشام مسعود أن الفرق الطبية قامت خلال أسبوع بتقديم الخدمة الطبية لأكثر من ٣٥ ألف مواطن بالمحافظة، من خلال الفرق المتحركة بعد تأدية صلاة العشاء والقيام، والفرق الثابتة بالمراكز الطبية، حيث تم تقديم الخدمة لعدد ٢٣٥٠٦ ضمن خطة المبادرة الرئاسية دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم الخدمة لـ ١٢٠٦٢ ضمن خطة المبادرة الرئاسية متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأشار محمود عبدالفتاح بأن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي للمواطنين خلال الشهر الفضيل، مع متابعة مستمرة من وكيل وزارة الصحة بالشرقية للفرق الطبية، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال هذه الأيام المباركة، والاطمئنان على انتشار العيادات المتنقلة بجميع القرى والنجوع بمراكز ومدن محافظة الشرقية، لوصول الخدمة لكافة المواطنين بالمحافظة.