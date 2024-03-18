عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، دون تحديد موعد الجلسة المقبلة.

وقال: يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة من خلال رئيس المجلس، وإخطار الأعضاء بها، عملا بحكم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتحية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، على جهودها في ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، من خلال العديد من المبادرات والجهود.

وعقبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، موجهة التحية لرئيس مجلس الشيوخ، على ذكره للوزيرة السابقة والإشادة بجهودها.

وقالت وزيرة الهجرة: "شيء جميل أن تذكر وزيرة سابقة وتثني على جهودها"، متابعة: السفيرة نبيلة مكرم الوزيرة تستحق كل المحبة والتقدير على المجهود الذي قامت به.