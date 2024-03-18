الأم المثالية بجنوب سيناء: عشت مع زوجي في غرفة وعلمت عيالي أحسن تعليم

ربت 4 أطفال من إيراد محل بقالة..

وهيبة أحمد حليم عبد اللطيف ٦٣ سنة الأم المثالية الاولي بجنوب سيناء قصة كفاحها منذ أن كانت طفلة لم تستكمل تعليمها واكتفت بالشهادة الابتدائية بعد وفاة والدتها للتولي مسئولية إخوتها بعد وفاة والدتها في مدينة السنطة محافظة الغربية وبعد زواجها انتظرتها رحلة كفاح أخري حيث تزوجت مدرس من بلدها كان يعمل في أحد مدارس مدينة ابوزنيمة تلك المنطقة الجبلية الوعرة عام ١٩٨٢ والتي لا توجد بها أي مظاهر للحياة وسط الجبال المياه قليلة ولا يوجد محلات لبيع الخضار واللحوم أو البضائع، وعاشت مع زوجها في غرفة من الخشب راضية بتلك الحياة الصعبة ورزقت بأربعة أبناء ولكن قست الحياة عليها أكثر عندما أصيب زوجها بالكبد وتوفي تاركا لها مهمة صعبة ومعاش قليل كافحت بفتح محل صغير لتستطيع تحمل تكاليف الحياة لأربعة أبناء حتي انتهوا جميعا من تعليمهم الجامعي.

قالت وهيبة أحمد حليم الأم المثالية بجنوب سيناء إنها جاءت من السنطة غريبة مع زوجها وانتقلت من حياة الريف الرغدة بخير الريف من خضراوات وفاكهة ومزارع خضراء إلي مكان جبلي لا توجد به مياه، حيث كانت ابوزنيمة خالية من كل مظاهر الحياة.

مشيرة إلي أنها عاشت في منزل صغير خشبي عبارة عن غرفة صغيرة وصالة ووصفت العيشة في ذلك الوقت "عيشة الرسول عليه الصلاة والسلام " التي كانت تتمني أن تعيش حياة بسيطة راضية بما قسم الله لها وأضافت الأم المثالية أن كان الأكل يوميا معلبات أو بعض السمك من البحر.

وتابعت الأم المثالية أنه بعد سنوات من الزواج أصيب زوجها بالكبد الوبائي وتوفي منذ 18 سنة تاركا لي 4 أطفال صغار ومعاشا ضئيلا، مشيرة إلي أنها فتحت محلا صغيرا لبيع البقالة حتي تستطيع تعليم وتربية أبنائها ولكن حدث ماس كهربائي واشتعلت النيران في كل محتويات المحل وتعيش فقط علي معاش زوجها حتي تخرج أبنائها الأربعة الابن الأول وائل رجب من كلية تربية لغة إنجليزية ويعمل معلم لغة إنجليزية الابنة الثانية رانيا رجب من كلية التربية لغة عربية والابن الثالث محمد من كلية تجارة والابن الرابع احمد رجب من كلية مراقبة جودة.



وتقول الأم المثالية الأولي إنها كانت تتمني أن تعيش حياة بسيطة متقشفة اقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبالفعل عاشت حياة بسيطة مشيرة إلي أن أمنيتها الثانية الحج إلي بيت الله الحرام.

الام المثالية