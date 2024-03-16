خلية نحل في الخير ..شباب الطور المتطوعين يجهزون مئات الوجبات يوميا للصائمين

يعمل عشرات الشباب من المتطوعين في مطبخ مائدة " بيت العيلة - الطور بينا اجمل مدينة " كخلية نحل لإعداد وتجهيز ٧٠٠ وجبة إفطار يوميا للصائمين للمائدة والمحتاجين في وديان طور سيناء .

للسنة السابعة استمر مطبخ بيت العيلة لشباب " الطور بينا اجمل مدينة " في تجهيز وجبات للصائمين القائمة علي تبرعات الاهالي العينيه من اللحوم والخضروات والحلويات علاوة علي دعم اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء المائدة بالمواد الغذائية واللحوم .



المائدة تخضع لإشراف مجلس مدينة طور سيناء برئاسة مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء وأحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء.



يقول اسلام النجار منسق شباب " الطور بينا اجمل مدينة "' ان المائدة تستمر للعام السابع علي التوالي وتكبر كل عام عن الآخر مشيرا إلي إن المائدة دعمها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتكون افضل مشيرا إلي إنه كل اهالي طور سيناء مساهمين في تلك المائدة بمواد عينيه ومواد غذائية .

واضاف اسامة صبري من شباب طور سيناء إنه متطوع في المائدة مثل عشرات الشباب الذين تطوعوا بالوقت والجهد من اجل إعداد وجبات افطار للصائمين مشيرا إلي إن هناك إقبال من الشباب للتطوع في خدمة مطبخ بيت العيلة .



وقد جري تجهيز المائدة امام مسجد الحق المبين بطور سيناء وسط العاصمة طور سيناء بشكل فاخر لاستقبال المسافرين وتوزع وجبات علي المحتاجين في قري ووديان طور سيناء طوال شهر رمضان المبارك .



شباب الخير

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