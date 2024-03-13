مرتدية جلابية بيضاء ومسبحة..أول مسحراتية قبطية في دهب تنشر بهجة رمضان بالشوارع|شاهد

" اصحي يا نايم وحد الدايم " بهذه الكلمات تردد كاتي ظريف أول سيدة قبطية تعمل في مهنة المسحراتيه في مدينة دهب تطوف الشوارع ليلا مرتدية الجلابية البيضاء وتضع حول رقبتها مسبحة و صليب .

كاتي هذا العام نشرت البهجة والفرحة والاجواء الرمضانيه الجميلة في جميع أنحاء دهب .

يشاركها هذا العام المهنة زميلها المسلم احمد العسكري الذي مما يدل علي الوحدة الوطنية و إجواء المحبة و الود بين المسلمين والأقباط بمصر .

قالت كاتي ظريف لموقع " صدي البلد " الاخباري انها للعام الثاني علي التوالي تقوم بمهنة المسحراتي مشيرا إلي إنه كانت تريد إن تفرح اصدقائها المسلمين من الزملاء والجيران وتضفي بهجة علي مدينة دهب التي لم تكن تعرف مهنة المسحراتي .

وأضافت ظريف إن هذا العام سوف تقيم مائدة الافطار والسحور بمساعدة زميلها احمد العسكري بالإضافة لتوزيع الافطار علي الطريق للمسافرين .

وكشفت ظريف إن وهي طفلة صغيرة كانت تعجبها مهنة المسحراتي وتذهب لمنازل اصدقائها من المسلمين وتنادي كلا باسمه وقت السحور .

واشارت إلي إن اسعد لحظات حياتها وهي تعد السحور للاصدقاء والزملاء وتناول معهم السحور و الافطار قائلة :" رمضان يجمعنا كلنا في مودة ورحمة ومحبة بين كل اطياف الشعب .

اول مسحراتية قبطية في دهب

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