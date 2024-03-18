ضبط 2 طن مخلل و500 كجم ملح طعام داخل مصنعين بدون ترخيص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة على زيد، حملة تموينية أسفرت عن ضبط ٢ طن مخلل و٥٠٠ كجم ملح طعام داخل مصنعين بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضري بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضرين عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.