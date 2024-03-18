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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية بالوادي الجديد: حرصت على تعليم أولادي ووصولهم لأعلى المناصب

الأم المثالية
الأم المثالية

أكدت أم هاشم إبراهيم عبدالكريم، الحاصلة على لقب الأم المثالية بالوادي الجديد في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، أنها تعيش في مدينة الخارجة بالوادي الجديد وتبلغ من العمر 65 عامًا، وكانت تعمل باحثة كبيرة حتى سن التقاعد، وحصلت على شهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت، وعلى الرغم من تفوقها الدراسي إلا أنها لم تستكمل رحلتها الأكاديمية بعد وفاة والدتها، وأصبحت هي الابنة الكبرى والأم لخمسة أخوة قامت برعايتهم وتربيتهم عندما كانت في سن السابعة عشر.

ولفتت إلي أنها تزوجت في سن 21 من موظف في أحد البنوك بمركز الخارجة في عام 1980، وأنجبت 5 أبناء، توفي الابن الثاني بعد خمسة عشر يومًا من ولادته، وقامت الأم والأب برعاية باقي أفراد الأسرة المكونة من 4 بنات حتى صاروا في سن التخرج من الجامعات، فحصلت ابنتها الأولى على درجة الماجستير في تحاليل طبية، والابنة الثانية حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والابنة الثالثة حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والابنة الرابعة حصلت على درجة الماجستير في طب وجراحة العيون.

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وفي عام 2016 توفي زوجها الذي كان سندا للأسرة، ورغم ذلك لم تستسلم الأم للأحزان التي تحاوط منزلها من كل جانب. قامت برعاية بناتها حتى اكتمال تعليمهن وصولًا إلى أعلى المناصب القيادية، على الرغم من إصابتها بضعف متوسط في السمع.

وأكدت أم هاشم إبراهيم عبدالكريم، الأم المثالية في محافظة الوادي الجديد، أن ابنتها الكبرى حصلت الآن على درجة الماجستير في تحاليل طبية وأصبحت متحدثة إعلامية وعضوة في أمانة شؤون البرلمان بأحد الأحزاب، والابن الثاني أصبح مدير إدارة الموارد البشرية في أحد البنوك، والابنة الثالثة حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وتستكمل دراسة الدكتوراه وتعمل كمسؤولة خدمة عملاء في أحد البنوك.

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