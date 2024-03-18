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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حيلة ماكرة.. إحالة أوراق ذئب بشري استدرج صبيا واعتدي عليه بالقليوبية للمفتي

عقوبة الاعدام
عقوبة الاعدام

سيطرت عليه غريزته الحيوانية فقادته أفكاره الخبيثة لخطف صبي صغير بحيلة ماكرة وهتك عرضة بطريقة وحشية. 

أحداث الجريمة

في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية دارت أحداث الجريمة البشعة ، حيث حملة القضية  رقم ٢٠٢٣/٣٠٦٤٤ / جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم ٢٢٢٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، تفاصيل الجريمة كما جاءت في أمر الإحالة ، اتهمت النيابة العامة "عصام ص ع" ٢٠ سنة عام قام بخطف بالتحايل المجني عليه "أحمد م ف"  "طفل" بأن استغل حداثة سنه موهما إياه بإعطائه حساب للألعاب الإلكترونية وتمكن بهذه الوسيلة من إستدراج المجني عليه حيث أبعده بقدرته عن أعين ذويه واصطحبه  مستقلاً به عدة وسائل مواصلات.

وتابع أمر الإحالة أنه اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان سالف الذكر هتك عرض المجني عليه سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حكم المحكمة

وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لإتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بدائرة مركز الخانكة.

بحيله ماكره الذئب البشري القليوبية اعتدي عليه

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