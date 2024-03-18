احتفالية كبرى بالأقصر بمناسبة مرور 1084 عاما على إنشاء الجامع الأزهر

نظم الأزهر الشريف بمحافظة الأقصر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفاء بمرور ١٠٨٤ عاما على إنشاء الجامع الأزهر، وذلك بقاعة منطقة الأقصر الأزهرية بمدينة الأقصر، بحضور السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.



حضر الاحتفالية، الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عمر سيد أبو خليل عبدالله مدير عام منطقة وعظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور عبدالوهاب فكري عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة، وممثلين عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورواق الازهر، وقيادات المنطقة الأزهرية، وعدد من وكلاء الوزارات والشخصيات العامة بالمحافظة.



وتناول الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الأقصر، في كلمته دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومسيرته الغراء التي بلغت أكثر من 1000 عام كصرح للعلم والعلماء ومنارة للفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.



وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

IMG-20240318-WA0020

IMG-20240318-WA0021