عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية كبرى بالأقصر بمناسبة مرور 1084 عاما على إنشاء الجامع الأزهر

صدى البلد

نظم الأزهر الشريف بمحافظة الأقصر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفاء بمرور ١٠٨٤ عاما على إنشاء الجامع الأزهر، وذلك بقاعة منطقة الأقصر الأزهرية بمدينة الأقصر، بحضور السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

 

موعد أذان المغرب بمحافظة الأقصر في ثامن أيام شهر رمضان

اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل مقابلة المُرشحين لمنصب رئيس جامعة الأقصر


حضر الاحتفالية، الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عمر سيد أبو خليل عبدالله مدير عام منطقة وعظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور عبدالوهاب فكري عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة، وممثلين عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورواق الازهر، وقيادات المنطقة الأزهرية، وعدد من وكلاء الوزارات والشخصيات العامة بالمحافظة.


وتناول الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الأقصر، في كلمته دور الأزهر الشريف في نشر  الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومسيرته الغراء التي بلغت أكثر من 1000 عام  كصرح للعلم والعلماء ومنارة للفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.


وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

IMG-20240318-WA0020
IMG-20240318-WA0020
IMG-20240318-WA0021
IMG-20240318-WA0021
IMG-20240318-WA0018
IMG-20240318-WA0018
الأقصر الازهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المنظمة العالمية جامع الأزهر شهر رمضان فضيلة الإمام الأكبر محافظة الاقصر محافظ الأقصر وكيل وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.. تفاصيل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

تستحق الشفقة.. روسيا تعلق على شائعات العائلة الملكية البريطانية

بعد تقريرها عن مجاعة غزة.. الأمم المتحدة تتقدم بطلب عاجل لـ إسرائيل

النار أكلت الخشب.. عمليات تبريد لموقع حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر.. فيديو

في ظل تصاعد التوترات.. نتنياهو وبايدن يتحدثان اليوم للمرة الأولى منذ شهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسارة وزنها ملحوظة.. مي سليم تصدم متابعيها | شاهد

مكياج لافت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الجديد| شاهد

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

فيديو

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ