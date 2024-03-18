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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب بمحافظة الأقصر في ثامن أيام شهر رمضان

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة الأقصر ، فى ثامن أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06:00 مساء.

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ويتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة  04:32 صباحا 
موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 5:55 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11:57 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 03:23 مساءاً.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 06:00 مساءاً.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 07:14 مساءاً.

 

 

الأقصر الهيئة المصرية العامة للمساحة أيام شهر رمضان صلاة العشاء والتراويح صلاة المغرب صلاة العصر مواعيد آذان المغرب موعد صلاة العصر

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