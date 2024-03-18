موعد أذان المغرب بمحافظة الأقصر في ثامن أيام شهر رمضان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة الأقصر ، فى ثامن أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06:00 مساء.

ويتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة 04:32 صباحا

موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 5:55 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11:57 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة 03:23 مساءاً.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 06:00 مساءاً.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 07:14 مساءاً.