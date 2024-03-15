الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني بثقافة الأقصر

نظمت ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" ألقاها حمادة فؤاد موضحا الوعي الوطني للشباب محور وهدف أجهزة الدولة، وخطورة أوقات الفراغ لدي الشباب، ودور الشباب في الحركة الوطنية على مر التاريخ، وتوعية الشباب بالقضايا الوطنية وكيفية إعداد كوادر الشباب، ومؤتمر الشباب وأهميته في كل عام.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "نقد القصيدة العربية" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا القصيدة تعبر عن فكرة رئيسية، تنتظم الأبيات حولها، بالإضافة إلى أفكار جزئية صغيرة، والمعنى من أهم العناصر التي يتم نقدها في الشعر، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" أنواع المسرح" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن أنواع المسرح منهم الكوميدي مسرح العرائس، والمسرح المستجد والتجريبي.

قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مسرح شكسبير" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن الفنان شكسبير، وأهم أعماله، والمدرسة التى ينتمي إليها، وعقد القصر محاضرة بعنوان "القصيدة الكلاسيكية ودورها في واقع مختلف" ألقاها الشاعر محمد جاد المولى موضحا إختلاف واتساع أغراض القصيدة، وارتباطها بتغيير الأحداث، وكيفية ارتباط القصيدة الكلاسيكية بالواقع الحالي.

أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني قصيدة "يا نور ذات اتاني" ألقاها مروان جمال، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر بعنوان "طيفك الغالي"،وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر القاص محمد عبد الموجود ألقى قصائد بعنوان "من باب إلى باب، رحيل"، ودوري ثقافي أسئلة متنوعة ثقافية وفنية لرواد القصر قدمتها فاطمة ماهر، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية نفذتها فايزة أحمد.

أقامت مكتبة النمسا الثقافية ورشة حكي بعنوان "هدية لأمي" سردتها منال عبد الرسول متحدثة عن تكريم الأم واجب مقدس في كل لحظة، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الحمامة المطوقة" سردتها ماجدة عبد الحق لرواد المكتبة، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم بقلم الرصاص نفذتها عفاف إبراهيم.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.