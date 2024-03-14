ميادين الأقصر تتزين بالفوانيس والنجوم والأَهِلَّة.. شاهد

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، بتنفيذ أعمال تزيين عدد من الشوارع الرئيسية والميادين بمجسمات من الفوانيس والنجوم والأَهِلَّة، تكسوها أنوار الليد الملونة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، للأجهزة التنفيذية بضرورة المشاركة والتواجد الميداني في الأعياد والمناسبات الدينية.



وأوضح الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أن هذه المجسمات نفذتها رئاسة مجلس مدينة الأقصر بناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية.

وأكد أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية يأتي لحرص المحافظة على مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة، وتزيين شوارعها وميادينها.

واستهدفت أعمال التزيين عددا من المناطق داخل المدينة وهي كالآتي:

كورنيش النيل وميدان مرحبا وميدان المحطة وميدان سيدي أبو الحجاج وميدان الإبروتيل وأمام بوابة ميناء الأقصر الجوي.

وتتم أعمال التزيين بصورة سنوية، حيث إن شكل الديكورات الخاصة بتزيين الميادين يتطور ويتجدد بشكل ملحوظ كل عام قبل حلول الشهر الكريم.

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