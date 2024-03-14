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محافظات

متخصصة بلجيكية في أنشطة الأطفال تدعم أطفال الصعيد مرضى السرطان بأورام الأقصر

صدى البلد

زارت  متخصصة بلجيكية  فى أنشطة الأطفال؛ مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة شمال الأقصر، لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في أقسام المستشفى.

تطعيم الأطفال الناجين من السرطان في مستشفى أورام الأقصر

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وكان في استقبال  المتخصصة البلجيكية  فى أنشطة الأطفال احمد شوقى مسئول العلاقات العامة واصطحابها في جولة تفقدية للتعرف على أحدث الأنظمة العلاجية في المستشفى وزيارة الأطفال المرضى وتقديم الهدايا والدعم لهم .

وأشادت  المتخصصة البلجيكية  فى أنشطة الأطفال؛ بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التي تقدمها المستشفيات للمرضى، مؤكدة على أن تواجدها بين مرضى السرطان فى المستشفى للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية، والتقطت الصور التذكارية مع المرضى، ونشرها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون دعاية للمستشفى ، وتحفيز لأصدقائها لزيارة المستشفى وتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى محاربي السرطان

وقدمت المتخصصة البلجيكية  فى أنشطة الأطفال العديد من الفقرات الترفيهية وعدد من الأنشطة التى لاقت استحسان المرضى وارتسمت الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال، وقدمت الزائرة البلجيكية الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

ومن جانبه عبر  محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة المتخصصة البلجيكية  فى أنشطة الأطفال؛ معربا عن تقديره لها وحرصها على الزيارة للمستشفى لدعم  الأطفال المرضى من محاربي السرطان ، والتي تساهم في رفع معنوياتهم، والشد من أزرهم، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لها لدعمها للأطفال والتى تنعكس بشكل إيجابي على المرضى ، وتشد من أزرهم خلال رحلتهم العلاجية.

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