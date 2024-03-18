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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في الإمارات بدعم "البنوك" و"العقار"

الأسهم المحلية
الأسهم المحلية

عززت أسواق الأسهم المحلية، في دولة الإمارات، مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 18 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

وبحسب وكالة أنبا الإمارات الرسمية فقد ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.589 تريليون درهم في جلسة الجمعة المالية إلى 3.606 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.88 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و726.02 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 16.02 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.73% بمكاسب 67.4 نقطة عند 9288.83 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.39% رابحاً نحو 35.12 نقطة ليقفل عند 9099.74 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 12.9 نقطة ليغلق عند 4275.38 نقطة.

وتصدر سهم "إعمار العقارية"، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 77.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.19% عند 8.4 درهم، تلاه "إعمار للتطوير" بسيولة 50.3 مليون درهم وأقفل عند 8.02 درهم، ثم "إمباور" جاذباً 43.3 مليون درهم ليغلق عند 1.63 درهم.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 199.07 مليون درهم، وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 75.4 مليون درهم وأقفل عند 16.06 درهم بنمو 0.25%، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 49.03 مليون درهم ليغلق عند 2.25 درهم رابحاً نحو 1.3%.

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