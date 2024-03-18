مادة جلي.. حسام موافي يكشف الإعجاز في تكوين مخ الإنسان

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن مكونات المخ في جسم الإنسان، مشيرا إلى أن المولى عز وجل خلق الإنسان بدقة وحكمة شديدة.

وأضاف حسام موافي، مقدم برنامج ربي زدني علما، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه المخ عبارة عن مادة طرية تشبه الجلي، وموجود داخل جمجمة قوية متينة، وبينهم سائل يحمي المخ بتوازن غير عادي وحكمة شديدة.



وتابع الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن كل تفصيلة من هذه الأمور خلقت بحكمة شديدة ودقة شديدة أيضًا، لافتا إلى أن كل هذه الأمور في رأس الإنسان بهذه الحجم الصغير.