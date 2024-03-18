أحمد حسن: طارق مصطفى مرشح لتدريب الوداد المغربي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن دخول طارق مصطفي دائرة الترشيحات بقوة لتدريب الوداد المغربي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب احمد حسن “طارق مصطفى مرشح لتدريب الوداد المغربي”.

واقترب فريق الوداد المغربي من الغياب عن المشاركة في نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا بعد تعثره مرة أخرى في الدوري المغربي.

وانتهت مباراة الوداد مع يوسفية برشيد بالتعادل السلبي في إطار منافسات الجولة 24، قبل ست جولات من نهاية الموسم.

وفشل الوداد في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها في الدوري المغربي، حيث حقق ثلاث تعادلات وخسر مرة واحدة، بالإضافة إلى مباراة مؤجلة.

وبهذه النتيجة، رفع الوداد رصيده إلى 34 نقطة، ويتبقى له سبع مباريات في المسابقة، مما يعني أن الرقم الأعلى من النقاط الذي يمكن أن يحققه الفريق هو 55 نقطة.