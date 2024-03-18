أحمد عمر هاشم: صيام رمضان شكر لله على نزول القرآن الكريم فيه

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، تفاصيل جديدة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويوميات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا الرسول لما دخل المدينة المنورة في الهجرة، وجدهم ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، مقدم برنامج يوميات الرسول، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسم منهم وصام هذا اليوم، متابعا أن المولى عز وجل فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة ونزلت آيات رمضان شهر القرآن وفرض الصيام في شهر رمضان الكريم.



وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أن لك يعد صيام يوم عاشوراء فرضا ولا واجبا وأصبح صيام عاشوراء سنة نبوية، وصيام شهر رمضان فرضا على كل مسلم.



وأكمل ان صيام رمضان شكرا لله عز وجل على نزول القرآن الكريم في شهر رمضان.