مبدأ الشورى.. أحمد عمر هاشم يكشف الدروس المستفادة من غزوة بدر |فيديو

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم؛ عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن الدروس المستفادة من غزوة بدر، والدلائل الربانية على ضرورة تطبيق مبدأ الشورى في الأرض،



وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خلال تقديمه برنامج "اقرأ"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “ غزوة بدر أشرقت بعطاء حضاري رائع، يستفيد منه كل قائد بما فعله الرسول - صلي الله عليه وسلم - من تطبيق مبدأ الشورى الذي كان يقدمه في غزواته”.

وأضاف أن النبي ضرب لنا في غزوة بدر مثالا في تطبيق مبدأ الشورى، لأن الله نادى به، حيث أنه كان يوم تقوى ورجوع إلى الله، وكان استغاثة بالله.

وأكمل الشيخ أحمد عمر هاشم: مبدأ الشورى فريضة في الاسلام، وكان ليوم بدر كرامته وعزته بفضل وحدة المسلمين وجمع كلمته، وبفضل حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أحدهم قد اقتربت ساعة الشهادة وكانت كل غايته أن يمس جسد الرسول.