«العلودي»: لم نتوقع إنجاز المغرب في المونديال.. و«الركراكي» صنع الفارق

تحدث سفيان العلودي نجم منتخب المغرب السابق، خلال ظهوره في برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، عن عدة ملفات مهمة تخص الكرة المغربية والأفريقية.

وأكد العلودي أن أقصى طموحات الجماهير قبل المشاركة في كأس العالم 2022 كانت التأهل من دور المجموعات، مشيرًا إلى أن الأداء التاريخي الذي قدمه منتخب المغرب فاق كل التوقعات.

وأضاف أن وليد الركراكي كان له دور كبير في هذا النجاح، خاصة بعد توليه المسؤولية عقب إنجازاته مع الوداد الرياضي، حيث قاد الفريق للتتويج بالدوري، بالإضافة إلى الفوز بـ دوري أبطال أفريقيا على حساب النادي الأهلي.

وعن تنظيم البطولات، أشاد العلودي بمستوى تنظيم كأس أمم أفريقيا في المغرب، مؤكدًا أنه كان على أعلى مستوى، ما سيجعل المهمة صعبة على باقي الدول في النسخ المقبلة.