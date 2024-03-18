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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مفتي الجمهورية: الأزمات الاقتصادية تحتم على الجميع التكافل وإعانة المحتاجين

مفتي الجمهورية في
مفتي الجمهورية في حوار لصدى البلد

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول (هل من واجب الوقت علينا الآن تقديم عبادات التكافل والإنفاق على المحتاجين في شهر رمضان أم ماذا؟

وقال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد، إن هذا أكيد، فما يمر به العالم من أزمات اقتصادية وأحداث طاحنة يحتم علينا أن نتكافل ونتعاون جميعًا لنكون في عون بعضنا، فأصبح بذلك واجب والوقت أن نسد حاجة المحتاجين ونعينهم على أمور حياتهم.

وأكد المفتي، أن قيمة التكافل في شهر رمضان تتجلى في أبهى صورها، فهو شهر الرحمة والتضامن الاجتماعي بين المسلمين. ويعزز شهر رمضان من الروابط الاجتماعية ويذكر المسلمين بأهمية مساعدة الآخرين وتقديم العون للمحتاجين. فالتكافل في هذا الشهر يعكس روح الإحسان والسخاء التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها.

وأشار إلى أن من طرق التكافل الاجتماعي في رمضان زكاةَ الفطر، التي فرضها الله على كل من مَلَكَ قُوتَ يومه وليلته، حتى يُعَوِّدَنا على التكافل والنظر إلى مَنْ هم حولنا من المحتاجين فَنَسُدُّ حاجتهم قبل العيد، فزكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ: ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)).

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